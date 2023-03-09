Эргин Атаман: «Оскорбления болельщиков «Црвены Звезды» были позором для Евролиги»

Главный тренер « » проккоментировал поведение болельщиков «Црвены Звезды».

«Игра с « » – самая важная встреча для попадания в плей-офф. Несмотря на наши пропуски, мы обязательно победим благодаря атмосфере и мотивации, созданной нашими болельщиками. Я еще раз убедился в красоте наших болельщиков, которые всегда отражают дух честной игры, украшающий спорт.

Оскорбления, которые все болельщики «Црвены Звезды» направляли в мой адрес на протяжении всей игры в Белграде, были позором для спорта и организации Евролиги», – заключил тренер.

«Анадолу Эфес» встретится с « » в пятницу, 10 марта в 20:30 по московскому времени. На данный момент команда находится на 11-й строчке в с результатом 13-13.