Эргин Атаман: «Оскорбления болельщиков «Црвены Звезды» были позором для Евролиги»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Эргин Атаман Анадолу Эфес Маккаби Плейтика Баскетбол

Главный тренер «Анадолу Эфеса» проккоментировал поведение болельщиков «Црвены Звезды».

«Игра с «Маккаби» – самая важная встреча для попадания в плей-офф. Несмотря на наши пропуски, мы обязательно победим благодаря атмосфере и мотивации, созданной нашими болельщиками. Я еще раз убедился в красоте наших болельщиков, которые всегда отражают дух честной игры, украшающий спорт.

Оскорбления, которые все болельщики «Црвены Звезды» направляли в мой адрес на протяжении всей игры в Белграде, были позором для спорта и организации Евролиги», – заключил тренер.

«Анадолу Эфес» встретится с «Маккаби» в пятницу, 10 марта в 20:30 по московскому времени. На данный момент команда находится на 11-й строчке в Евролиге с результатом 13-13.

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