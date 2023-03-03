Василие Мицич готов возобновить тренировки

Звездный разыгрывающий « » на следующей неделе должен возобновить тренировки.

Мицич ранее получил травму колена, главный тренер «Эфеса» в конце февраля не исключил, что серб может пропустить остаток сезона.

Повреждение оказалось не настолько серьезным, игроку не потребуется операция.

«Если он будет чувствовать себя комфортно, то начнет играть», – сказал Атаман.

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