Василие Мицич готов возобновить тренировки

Теги травмы Turkish Airlines EuroLeague Эргин Атаман Анадолу Эфес чемпионат Турции Василие Мицич Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Анадолу Эфеса» Василие Мицич на следующей неделе должен возобновить тренировки.

Мицич ранее получил травму колена, главный тренер «Эфеса» Эргин Атаман в конце февраля не исключил, что серб может пропустить остаток сезона.

Повреждение оказалось не настолько серьезным, игроку не потребуется операция.

«Если он будет чувствовать себя комфортно, то начнет играть», – сказал Атаман.

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