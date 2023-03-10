Совет главных тренеров Евролиги выступил с заявлением по поводу конфликта Атамана и «Црвены Звезды»

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Совет главных тренеров Евролиги прокомментировал конфликт между главным тренером «Анадолу Эфеса» Эргином Атаманом и болельщиками «Црвены Звезды»

«Cовет главных тренеров Евролиги понимает, что болельщики по всему континенту делают наш спорт уникальным. Однако все заинтересованные стороны баскетбола, включая фанатов, должны также понимать, что в наше время уважение ко всем, кто участвует в игре, имеет более чем решающее значение.

Оскорбительным высказываниям любого рода не место в спорте, и то, что произошло в Белграде с нашим коллегой Эргином Атаманом, должно быть неприемлемо по любым стандартам. Точно так же и неприемлемо слышать оскорбления в адрес судей в Каунасе или в адрес руководства Евролиги на других аренах.

Это твердая позиция, которая отражает позицию всех членов совета, и она распространяется на всех, кто является частью игры, включая игроков, судей и даже саму лигу. Мы полностью осознаем менталитет и спортивную культуру, которая на протяжении десятилетий считала подобное поведение болельщиков возможным, но мы твердо уверены, что пришло время перемен», – говорится в заявлении.

Ранее тренер «Анадолу Эфеса» Эргин Атаман заявил, что «поведение болельщиков «Звезды» было позором для Евролиги».

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