Василий Карасев: «Задача в матче с ЦСКА – выглядеть достойно на фоне такого соперника»

Главный тренер МБА Василий Карасев поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ с ЦСКА.

«У ЦСКА настолько глубокая скамейка, что даже потеря Алексея Шведа и Николы Милутинова не сказалась на качестве игры команды. Конечно, эти игроки важны, но есть и другие исполнители высочайшего класса, которые распределили между собой роли в матче с УНИКСом. Не будем забывать и про нового форварда Девонтея Кэйкока.

Игра с казанцами показала, что на данном этапе ЦСКА может справляться без двух лидеров. Наша задача - выглядеть достойно на фоне такого соперника. Должны сыграть без провалов, как это случалось в предыдущих матчах с армейцами, когда мы держались на равных, а потом в один момент пропускали рывок. Если зацепиться и зайти в концовку с небольшой разницей, результат может быть любым», – считает Карасев.

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