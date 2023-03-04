Василий Карасев: «Был шанс зацепиться в концовке, но несколько детских потерь убрали интригу»

Главный тренер МБА Василий Карасев после поражения от «Локомотива-Кубань» (65:73) отметил, что у его команды был шанс отыграться в концовке.

«Обидное поражение. В целом, игру для нашей команды все же можно записать в актив.

Благодаря тому, что Макар Коновалов вернулся в строй, эпизодами играли именно в то, что нам хочется. В позиционной игре не имеем преимущества ни над одной командой первой шестерки. Возвращение Макара дало нам то, что нужно для достижения результата – скорость. Все стало гораздо веселее и интереснее.

У нас все равно был шанс зацепиться в концовке, но несколько детских потерь полностью убрали интригу. А « », имея таких игроков, как Джейлен Барфорд, решил концовку в свою пользу», – сказал Карасев.

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