Василий Карасев: «Мы — молодая команда, у нас еще все впереди»

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Главный тренер МБА Василий Карасев остался доволен выступлением своих подопечных в матче против московского ЦСКА (81:91).

«Я доволен тем, что показала команда. В концовке не хватило точности, смазали много открытых бросков, но главное — не бросали играть, смогли вернуться в четвертой четверти и почти догнать ЦСКА.

Мы — молодая команда и продолжаем учиться, поэтому у нас еще все впереди», – сказал Карасев.

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