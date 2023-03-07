Василий Карасев: «Мы — молодая команда, у нас еще все впереди»

Главный тренер МБА Василий Карасев остался доволен выступлением своих подопечных в матче против московского (81:91).

«Я доволен тем, что показала команда. В концовке не хватило точности, смазали много открытых бросков, но главное — не бросали играть, смогли вернуться в четвертой четверти и почти догнать ЦСКА.

Мы — молодая команда и продолжаем учиться, поэтому у нас еще все впереди», – сказал Карасев.

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