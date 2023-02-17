Василий Карасев – о Джордане: «Таких игроков, как Майкл, изначально было море в лиге. Но великим стал он»

Теги Майкл Джордан Василий Карасев Чикаго НБА МБА Баскетбол

Бывший игрок сборной России и ЦСКА, известный тренер Василий Карасев высказал свое мнение о легенде НБА Майкле Джордане, который сегодня празднует 60-летие.

Карасев отметил трудолюбие и стремление к прогрессу знаменитого игрока «Чикаго», которые позволили ему достичь высочайшего уровня.

«На данный момент самый великий. Игрок, который сделал себя.

Я помню, как он начинал, что он мог, что он умел. У него почти не было броска, то есть были красивые полеты. И все эти вещи, такие, как броски, он просто наработал.

Трудолюбие огромнейшее. Не скажу, что у него суперрост, как у Шакила. Таких игроков, как он, изначально было, наверное, море в лиге, но он стал великим», - сказал Карасев.

33 года назад Джордан сыграл под 12-м номером – его майку украли: искали всем стадионом, вор пролез в раздевалку через натяжной потолок!

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6 комментариев

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rpn.abramov
Ответ jabbar
Вася, конечно, пацан авторитетный, но тут откровенно загнул. Джордан начинал в 1984. Васе было 13 лет, да и не показывали в Союзе НБА. Откуда он взял, что у Майкла не было броска? Как он тогда свои очки набирал? И про то, что "таких игроков было море"... Можно пару-тройку фамилий похожих? А то мне на ум только Лен Байяс приходит. Его действительно сравнивали с Джорданом, только до НБА он не дожил. Это сейчас можно сказать, что много кто на раннего Джордана похож, а тогда Майкл был уникален. Ларри Берд не даст соврать.
да чу тут придумывать. достаточно посмотреть первые 2 года когда майкл пришел. там как раз на 8ом месте они вошли и бостон с ними бился. там майкл такое шоу выдал. там было как раз заметно что он УНИКАЛЕН. бегало 9 длинных неповоротливых мужиков и 1 черный пацан который двигался на их фоне как кошка... да еще и прыгал также!
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BT
Как Карасев мог наблюдать за начинающим Джорданом в 80е годы?
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jabbar
Вася, конечно, пацан авторитетный, но тут откровенно загнул. Джордан начинал в 1984. Васе было 13 лет, да и не показывали в Союзе НБА. Откуда он взял, что у Майкла не было броска? Как он тогда свои очки набирал?
И про то, что "таких игроков было море"... Можно пару-тройку фамилий похожих? А то мне на ум только Лен Байяс приходит. Его действительно сравнивали с Джорданом, только до НБА он не дожил.
Это сейчас можно сказать, что много кто на раннего Джордана похож, а тогда Майкл был уникален. Ларри Берд не даст соврать.
+1
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+1
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Maturmalai
"Таких игроков, как он, изначально было, наверное, море в лиге, но он стал великим," - сказал Карасев. А потом скромно добавил: "Как и я."
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Sweetener
Ага, в Северной Каролине вообще без броска был. Как только в НБА попал - хз, наверное по блату батя устроил
+4
0
+4
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Analjinn
Да ну - он сразу взрывал лигу как лучший олтайм скорер. Но да, с годами только лучше стал играть.
+6
0
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