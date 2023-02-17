Василий Карасев – о Джордане: «Таких игроков, как Майкл, изначально было море в лиге. Но великим стал он»
Бывший игрок сборной России и ЦСКА, известный тренер Василий Карасев высказал свое мнение о легенде НБА Майкле Джордане, который сегодня празднует 60-летие.
Карасев отметил трудолюбие и стремление к прогрессу знаменитого игрока «Чикаго», которые позволили ему достичь высочайшего уровня.
«На данный момент самый великий. Игрок, который сделал себя.
Я помню, как он начинал, что он мог, что он умел. У него почти не было броска, то есть были красивые полеты. И все эти вещи, такие, как броски, он просто наработал.
Трудолюбие огромнейшее. Не скажу, что у него суперрост, как у Шакила. Таких игроков, как он, изначально было, наверное, море в лиге, но он стал великим», - сказал Карасев.
33 года назад Джордан сыграл под 12-м номером – его майку украли: искали всем стадионом, вор пролез в раздевалку через натяжной потолок!
И про то, что "таких игроков было море"... Можно пару-тройку фамилий похожих? А то мне на ум только Лен Байяс приходит. Его действительно сравнивали с Джорданом, только до НБА он не дожил.
Это сейчас можно сказать, что много кто на раннего Джордана похож, а тогда Майкл был уникален. Ларри Берд не даст соврать.