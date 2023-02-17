Бывший игрок сборной России и ЦСКА, известный тренер высказал свое мнение о легенде НБА Майкле Джордане, который сегодня празднует 60-летие.

Карасев отметил трудолюбие и стремление к прогрессу знаменитого игрока « », которые позволили ему достичь высочайшего уровня.

«На данный момент самый великий. Игрок, который сделал себя.

Я помню, как он начинал, что он мог, что он умел. У него почти не было броска, то есть были красивые полеты. И все эти вещи, такие, как броски, он просто наработал.

Трудолюбие огромнейшее. Не скажу, что у него суперрост, как у Шакила. Таких игроков, как он, изначально было, наверное, море в лиге, но он стал великим», - сказал Карасев.

33 года назад Джордан сыграл под 12-м номером – его майку украли: искали всем стадионом, вор пролез в раздевалку через натяжной потолок!