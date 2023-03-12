5 лет назад Джо Маззулла отказал «Бостону» из-за обещания игроку NCAA

Авторитетный инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски рассказал историю первого общения главного тренера « » и бывшего генерального менеджера команды .

«5 лет назад генеральный менеджер «Бостона» Дэнни Эйндж предложил Джо Маззулле работу ассистентом главного тренера. 29-летний специалист, который только закончил свой первый сезон в качестве главного тренера университета Фэрмонт, испытывал двойственные чувства, потому что он пообещал новичку команды, что будет тренировать его следующей осенью.

После отказа «Бостону» Эйндж напомнил тренеру, что «в следующем году такой возможности может не быть». Маззулла поделился, что плакал весь полет назад в Западную Вирджинию. Он хотел сдержать слово, которое дал тому парню.

Но чего тренер не знал, так это впечатление, которое он оказал на Дэнни Эйнджа: «Я обязательно найму этого парня». Четыре года спустя Джо Маззулла имеет долгосрочный контракт с «Селтикс», – поделился инсайдер.

«Бостон» идет на 2-м месте в Восточной конференции с результатом 47-21.

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