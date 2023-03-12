5 лет назад Джо Маззулла отказал «Бостону» из-за обещания игроку NCAA

Теги Бостон НБА Дэнни Эйндж Джо Маззулла Баскетбол

Авторитетный инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски рассказал историю первого общения главного тренера «Бостона» Джо Маззуллы и бывшего генерального менеджера команды Дэнни Эйнджа.

«5 лет назад генеральный менеджер «Бостона» Дэнни Эйндж предложил Джо Маззулле работу ассистентом главного тренера. 29-летний специалист, который только закончил свой первый сезон в качестве главного тренера университета Фэрмонт, испытывал двойственные чувства, потому что он пообещал новичку команды, что будет тренировать его следующей осенью.

После отказа «Бостону» Эйндж напомнил тренеру, что «в следующем году такой возможности может не быть». Маззулла поделился, что плакал весь полет назад в Западную Вирджинию. Он хотел сдержать слово, которое дал тому парню.

Но чего тренер не знал, так это впечатление, которое он оказал на Дэнни Эйнджа: «Я обязательно найму этого парня». Четыре года спустя Джо Маззулла имеет долгосрочный контракт с «Селтикс», – поделился инсайдер.

«Бостон» идет на 2-м месте в Восточной конференции с результатом 47-21.

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3 комментария

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Ruscello
Ответ Alexander Permyakov
Удока гораздо авторитетнее, это точно. По крайней мере, такое впечатление складывалось. А что касается тактического гения, то на это уже будем посмотреть в ПО. Пока что в глаза ярко бросается лишь то, Что Мазулла откровенно просыпает рывки соперника, и копит тайм-ауты. Вроде как, ради желания "посмотреть, как пятёрка справится самостоятельно", но это уже стоило команде пару-тройку поражений.
Вполне с вами соглашусь, но на победу Селтикс не поставил бы, а вот в прошлом году был уверен, что выиграют, к сожалению победы над Янисом и Майами дались слишком большой кровью.
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Alexander Permyakov
Ответ Ruscello
Все-таки впечатление такое, что с Удокой было понадежнее, хотя и не сразу.
Удока гораздо авторитетнее, это точно. По крайней мере, такое впечатление складывалось. А что касается тактического гения, то на это уже будем посмотреть в ПО. Пока что в глаза ярко бросается лишь то, Что Мазулла откровенно просыпает рывки соперника, и копит тайм-ауты. Вроде как, ради желания "посмотреть, как пятёрка справится самостоятельно", но это уже стоило команде пару-тройку поражений.
+5
0
+5
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Ruscello
Все-таки впечатление такое, что с Удокой было понадежнее, хотя и не сразу.
+5
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