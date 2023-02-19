Джейлен Браун: «Я хочу, чтобы Име Удока вернулся в строй»

Форвард « » желает бывшему главному тренеру команды вернуться в лигу.

«В прошлом сезоне Име помог нам преодолеть тяжелый период. Я хочу, чтобы он вернулся в строй. Я говорил это раньше и скажу еще раз. Мне не стыдно это сказать.

Очевидно, это будет не бостонская форма. повышен до главного тренера. Я хочу, чтобы все стороны выиграли. Если у «Селтикс» все хорошо, я хочу, чтобы у Име тоже все было хорошо», – сказал Браун.

«Бостон» отстранил Удоку от работы на сезон-2022/23 за интимные отношения с сотрудницей клуба.

Тренер «Селтикс» совершил нечто ужасное (не спрашивайте). Но не стоит надеяться, что это взорвет одного из фаворитов изнутри