Джейлен Браун: «Я хочу, чтобы Име Удока вернулся в строй»

Теги Бостон Име Удока НБА Джейлен Браун Джо Маззулла Баскетбол

Форвард «Бостона» Джейлен Браун желает бывшему главному тренеру команды Име Удоке вернуться в лигу.

«В прошлом сезоне Име помог нам преодолеть тяжелый период. Я хочу, чтобы он вернулся в строй. Я говорил это раньше и скажу еще раз. Мне не стыдно это сказать.

Очевидно, это будет не бостонская форма. Джо Маззула повышен до главного тренера. Я хочу, чтобы все стороны выиграли. Если у «Селтикс» все хорошо, я хочу, чтобы у Име тоже все было хорошо», – сказал Браун.

«Бостон» отстранил Удоку от работы на сезон-2022/23 за интимные отношения с сотрудницей клуба.

Тренер «Селтикс» совершил нечто ужасное (не спрашивайте). Но не стоит надеяться, что это взорвет одного из фаворитов изнутри

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3 комментария

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Cash_flow
Ответ Korban Cobain
Удока или бунт)
Или убунту?)
+2
0
+2
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Korban Cobain
Удока или бунт)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kpvhmsvb2g
ну тут очевидно +rep для брауна, как всегда сказал правильные вещи
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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