Главный тренер « » рассказал об ухищрении, которое использует во время сна.

По словам 34-летнего специалиста, он заклеивает рот перед тем, как лечь спать.

«Я продолжаю так делать. Очень рекомендую всем. Есть специальная наклейка для этого.

Попав в , я быстро понял, насколько сложным и изматывающим во всех смыслах – физически и морально – является сезон в этой лиге. Считаю, что тренеры и игроки должны делать все возможное, чтобы позаботиться о себе. Очень важно оптимизировать все процессы, насколько это возможно.

Помню свой первый год, я не привык к этому питанию. Еда в тренировочном комплексе, перед игрой, после игры, во время перелета. Уже к середине первого сезона я был ужасно измотан... Решил, что надо изменить подход к некоторым вещам, оптимизировать процессы, чтобы ничего не мешало моей тренерской работе. Сон – очень важная вещь. И заклеенный рот в моем случае играет роль», – заявил Маззулла.

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