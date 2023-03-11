Джо Маззулла рассказал, что заклеивает рот на время сна

Теги Бостон НБА Джо Маззулла Баскетбол

Главный тренер «Бостона» Джо Маззулла рассказал об ухищрении, которое использует во время сна.

По словам 34-летнего специалиста, он заклеивает рот перед тем, как лечь спать.

«Я продолжаю так делать. Очень рекомендую всем. Есть специальная наклейка для этого.

Попав в НБА, я быстро понял, насколько сложным и изматывающим во всех смыслах – физически и морально – является сезон в этой лиге. Считаю, что тренеры и игроки должны делать все возможное, чтобы позаботиться о себе. Очень важно оптимизировать все процессы, насколько это возможно.

Помню свой первый год, я не привык к этому питанию. Еда в тренировочном комплексе, перед игрой, после игры, во время перелета. Уже к середине первого сезона я был ужасно измотан... Решил, что надо изменить подход к некоторым вещам, оптимизировать процессы, чтобы ничего не мешало моей тренерской работе. Сон – очень важная вещь. И заклеенный рот в моем случае играет роль», – заявил Маззулла.

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12 комментариев

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сервисник
Ответ Stingray_
Я ничего не понял.. С какой целью?
Вдруг он во сне к холодильнику ходит)
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сервисник
Ответ Максим Новиков
Многим юзерам спортса такая штука пригодилась бы
И не только во время сна)
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Xell
Ответ С 2009 года здесь
чтобы дышать через нос?
Через жпу))
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С 2009 года здесь
Ответ Stingray_
Я ничего не понял.. С какой целью?
чтобы дышать через нос?
0
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everyday4768
Сурово у них там, в бостоне, небось не только рот заклевивают…
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Sonder
Есть теория, что форсированное дыхание через нос влияет на структуру челюсти и общее самочувствие человека
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Cash_flow
Xell и Lecter666 рассказали, что они отклеивают рот на время матчей Lakers
+4
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Артём Голобородько
Ответ Stingray_
Я ничего не понял.. С какой целью?
Для оптимизации дыхания, вроде как. Есть такая теория. Но насколько она рабочая, не знаю. Хотя допускаю, что Джо просто рофлит)
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Stingray_
Я ничего не понял.. С какой целью?
+2
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Иван Копнин
видимо тэйтум слишком часто шалит в самолётах
+2
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Максим Новиков
Многим юзерам спортса такая штука пригодилась бы
Ага,тут же ртом общаются.
+13
-2
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Максим Новиков
Многим юзерам спортса такая штука пригодилась бы
+15
-5
+10
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