Бывший главный тренер « » является одним из кандидатов на пост главного тренера «Атланты».

Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн.

Удока в прошлом году был отстранен «Селтикс» на один сезон за нарушение правил команды, кода вступил в неподобающие отношения с сотрудницей. Расследование показало, что специалист использовал «грубый язык» с женщиной, прежде чем начать с ней отношения.

На прошлой неделе «Бостон» назначил временно исполняющего обязанности главного тренера на постоянную должность.

«Хоукс» также рассматривают кандидатуры Кенни Эткинсона, Куина Снайдера и Чарльза Ли.

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