Име Удока входит в список кандидатов на пост главного тренера «Атланты»
Бывший главный тренер «Бостона» Име Удока является одним из кандидатов на пост главного тренера «Атланты».
Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн.
Удока в прошлом году был отстранен «Селтикс» на один сезон за нарушение правил команды, кода вступил в неподобающие отношения с сотрудницей. Расследование показало, что специалист использовал «грубый язык» с женщиной, прежде чем начать с ней отношения.
На прошлой неделе «Бостон» назначил временно исполняющего обязанности главного тренера Джо Маззуллу на постоянную должность.
«Хоукс» также рассматривают кандидатуры Кенни Эткинсона, Куина Снайдера и Чарльза Ли.
Мэк Маккланг (кто?) спас конкурс данков! Еще неделю назад он был без контракта в НБА
(Обожаю баскетбольную ветку)
Пока не пошел винстрик Бостона.
После его ухода, как оказалось, дело не в нем было
Кого он приструнит? У него есть подобный опыт?
Чем меньше женщину мы любим,
Тем легче нравимся мы ей
И Удока им тоже был.
Куда ни кинь, всюду тренерское дерево Попа. ;)
Атланте тут и думать нечего - из всех кандидатов, Удока единственный, кто сможет приструнить цыгана
Вот так. А попросил бы вежливо, отстранения б и не было?