Име Удока входит в список кандидатов на пост главного тренера «Атланты»

Теги Бостон Атланта Име Удока НБА Джо Маззулла Баскетбол

Бывший главный тренер «Бостона» Име Удока является одним из кандидатов на пост главного тренера «Атланты».

Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн.

Удока в прошлом году был отстранен «Селтикс» на один сезон за нарушение правил команды, кода вступил в неподобающие отношения с сотрудницей. Расследование показало, что специалист использовал «грубый язык» с женщиной, прежде чем начать с ней отношения.

На прошлой неделе «Бостон» назначил временно исполняющего обязанности главного тренера Джо Маззуллу на постоянную должность.

«Хоукс» также рассматривают кандидатуры Кенни Эткинсона, Куина Снайдера и Чарльза Ли.

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11 комментариев

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Алексей Никишин
Ответ Can
есть ссылка на эту тему? (Обожаю баскетбольную ветку)
К сожалению эти знания были утрачены, но можно спросить у новостника))
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Can
Ответ Алексей Никишин
Это техника такая. Техника грубого языка.
есть ссылка на эту тему?
(Обожаю баскетбольную ветку)
+3
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Cubs-V
Ответ Валерий Королёв
Ну, а если по сути, то до последнего надеялся, что Бостон одумается и вернёт его, хотя бы со следующего сезона. Атланте тут и думать нечего - из всех кандидатов, Удока единственный, кто сможет приструнить цыгана
Чуть больше года назад Удоку, здесь называли физруком.
Пока не пошел винстрик Бостона.
После его ухода, как оказалось, дело не в нем было
Кого он приструнит? У него есть подобный опыт?
+1
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Райли Карри
специалист использовал «грубый язык» с женщиной, прежде чем начать с ней отношения

Чем меньше женщину мы любим,
Тем легче нравимся мы ей
0
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Алексей Никишин
Ответ Сергей Пузанков
А грубый язык - это как? Может шершавый?
Это техника такая. Техника грубого языка.
+7
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Сергей Пузанков
А грубый язык - это как? Может шершавый?
+1
-1
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Сергей Поляков
Ответ Валерий Королёв
Ну, а если по сути, то до последнего надеялся, что Бостон одумается и вернёт его, хотя бы со следующего сезона. Атланте тут и думать нечего - из всех кандидатов, Удока единственный, кто сможет приструнить цыгана
ожет да,а может и нет.Они одинаковые по характеру.Но Удока,из всех кандидатов,самый оптимальный вариант по построению командной игры .
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vzi
Ответ Tim Timson
ага и Марк Джексон и Джефф Ван Ганди конечно.. а ну и Бэкки... а выберут все равно ассистента Бада, Керра или Попа))
Нынешний и.о. тренера Джо Пранти как раз был ассистентом Попа.
И Удока им тоже был.
Куда ни кинь, всюду тренерское дерево Попа. ;)
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Валерий Королёв
Ну, а если по сути, то до последнего надеялся, что Бостон одумается и вернёт его, хотя бы со следующего сезона.
Атланте тут и думать нечего - из всех кандидатов, Удока единственный, кто сможет приструнить цыгана
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-2
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Валерий Королёв
Главное, что я почерпнул из этой новости - Удока использовал "Грубый язык" в общении с сотрудницей, прежде, чем вступить с ней в отношения.
Вот так. А попросил бы вежливо, отстранения б и не было?
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Tim Timson
ага и Марк Джексон и Джефф Ван Ганди конечно.. а ну и Бэкки... а выберут все равно ассистента Бада, Керра или Попа))
+2
0
+2
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