Джо Маззулла – о 34 штрафных «Никс»: «У нас получалось не так хорошо, как у соперника»

Главный тренер « » назвал причины поражения от « » (94:109).

«Мы смазали много открытых бросков. Они создавали хорошее давление в «краске», зарабатывали штрафные. Если мы не реализуем броски, приходится постоянно напрягаться в защите. Думаю, это был не лучший матч в нашем исполнении», – сказал Маззулла.

Также специалист, отвечая на вопрос о большом количестве штрафных у «Никс», попытался намекнуть на несправедливое судейство.

«Как бы мне сказать это, чтобы не получить штраф... У нас получалось не так хорошо, как у соперника», – заявил Маззуллла.

«Никс» исполнили 34 штрафных броска и реализовали 23 из них. Показатели «Селтикс» по штраным составили 11-14.

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