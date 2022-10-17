Боб Майерс – о платежке и налоге на 483 млн в сезоне-23/24: «Мне повезло, что владельцы «Уорриорз» хотят побеждать»
Генеральный менеджер «Голден Стэйт» Боб Майерс прокомментировал ситуацию с платежной ведомостью на сезон-23/24 на фоне продления контрактов Джордана Пула (140 миллионов долларов) и Эндрю Уиггинса (109 миллионов).
С учетом зарплат и налога «Уорриорз» должны будут выплатить рекордные 483 миллиона долларов.
«Я знаю, о какой сумме идет речь. Не могу оценивать то, что мы будем делать в следующем сезоне до тех пор, пока не увижу, что происходит в текущем. Точно знаю только одно: клуб максимально нацелен на победы. Так было всегда, надеюсь, так будет и в будущем. Мне повезло работать с группой владельцев, которые верят в это. Своими действиями они это подтверждают», – заявил Майерс.
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