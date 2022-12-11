Срок действия контракта Боба Майерса с «Голден Стэйт» истекает в конце сезона

Президент по баскетбольным операциям «Голден Стэйт» до сих не подписал новое соглашение с клубом, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

По словам источников, срок действия нынешнего контракта Майерса истекает в конце июня.

Владелец «Голден Стэйт» Джо Лэйкоб и Майерс вели переговоры о новом контракте, но согласно источникам, эти переговоры приостановлены.

«Все мое внимание сосредоточено на сезоне и команде», — сказал Майерс в субботу, отказавшись от дальнейшего обсуждения своего статуса.

«Мы любим Боба и надеемся, что он здесь надолго», — заявил Лейкоб.

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