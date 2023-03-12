Трэй Янг: «Не получил объяснения, за что мне дали технический»

Теги Бостон Атланта НБА судьи Маркус Смарт Трэй Янг Баскетбол

Разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг воздержался от комментариев по поводу стычки с защитником «Бостона» Маркусом Смартом.

«Мне нечего особо сказать. Я не получил объяснения, за что мне дали технический», — сказал игрок «Хоукс».

После матча главный арбитр Шон Райт пояснил, что Янг получил технический за то, что тыкал пальцем в лицо Маркусу Смарту. Смарт был удален за то, что повалил Янга на паркет.

«Все позади. Матч был напряженным, парни сцепились. Наши охранники хорошо сработали, и мы завершили матч. У нас много других забот, если честно», – сказал главный тренер «Атланты» Куин Снайдер.

Селянин из Камеруна тренируется в домашних условиях, хочет играть за «Лейкерс» и между делом разрывает соцсети

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