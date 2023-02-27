Спенсер Динуидди: «Трэй Янг повторял мои движения и каждый раз получал штрафные»

Разыгрывающий « » раскритиковал судейство в матче против «Атланты» (127:129).

«Я совершил много бросков на последних секундах или победных бросков, но здесь нужны суперзвезды. Люди упускают этот момент. Если кто-то попытается толкнуть в спину Кей Ди, арбитры свистнут фол. Если Кей Ди скажет «с фолом», они не дадут ему технический. Все это меняет ход игры. Звезды могут ругать судей, делать все что угодно, им ничего за это не будет.

Вот где не хватает суперзвезд, особенно в четвертой четверти, когда остается менее шести минут, последние 30 секунд. Если вас коснутся, судьи определят фол. Трэй Янг повторял мои движения и каждый раз получал штрафные. Они такие: «Это правда бросок? Ну ладно». Такое случилось со мной четыре раза. Это восемь штрафных бросков. Мы проиграли два очка. получал свои штрафные каждый раз», – заявил Динуидди.

Штрафные с закрытыми глазами – любимая фишка Джордана. Он прибегал к ним постоянно, а теперь звезды боятся даже пробовать такое