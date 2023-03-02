У Трэя Янга плохие отношения с одноклубниками, атмосфера в раздевалке «Атланты» испорчена
По информации нескольких источников, отношения разыгрывающего «Атланты» Трэя Янга с большинством его одноклубников испорчены. Атмосфера в раздевалке описывается как «уродливая» и «полное дерьмо».
Высказывается мнение, что в первую очередь это связано с недостаточными лидерскими качествами Янга и отсутствием понимания и желания понимать, каких действий требует его позиция в команде. Это может стать ключевой преградой на пути «Хоукс» к достижению поставленных целей.
В сезоне-20/21 «Атланта» вышла в финал Восточной конференции и выглядела серьезным соперником для клубов с чемпионскими амбициями. С тех пор команда не смогла реализовать свой потенциал и сейчас находится на восьмой позиции на Востоке с результатом 31-31. Во многом это связано и с игрой самого Янга, показывающего низкую эффективность, сравнимую с первым годом его карьеры.
По мнению менеджера одного из клубов НБА, обмен Янга будет представлять для «Атланты» значительные сложности.
«Они захотят получить за него кучу активов. И я не думаю, что в лиге есть кто-то готовый заплатить цену подобного уровня», – сказал руководитель.
Текущие надежды «Хоукс» связаны со сменой главного тренера команды. Куин Снайдер, имеющий опыт взаимодействия со звездами со сложным характером, должен либо найти точки соприкосновения с лидером «Атланты», либо начать процесс поиска новой конфигурации команды.
И у него самая классная прическа в НБА.
Вообще выглядит, что в виде Мюррея получили второго медведя в берлогу, вот Янг и бесится.