По информации нескольких источников, отношения разыгрывающего «Атланты» с большинством его одноклубников испорчены. Атмосфера в раздевалке описывается как «уродливая» и «полное дерьмо».

Высказывается мнение, что в первую очередь это связано с недостаточными лидерскими качествами Янга и отсутствием понимания и желания понимать, каких действий требует его позиция в команде. Это может стать ключевой преградой на пути «Хоукс» к достижению поставленных целей.

В сезоне-20/21 « » вышла в финал Восточной конференции и выглядела серьезным соперником для клубов с чемпионскими амбициями. С тех пор команда не смогла реализовать свой потенциал и сейчас находится на восьмой позиции на Востоке с результатом 31-31. Во многом это связано и с игрой самого Янга, показывающего низкую эффективность, сравнимую с первым годом его карьеры.

По мнению менеджера одного из клубов НБА, обмен Янга будет представлять для «Атланты» значительные сложности.

«Они захотят получить за него кучу активов. И я не думаю, что в лиге есть кто-то готовый заплатить цену подобного уровня», – сказал руководитель.

Текущие надежды «Хоукс» связаны со сменой главного тренера команды. , имеющий опыт взаимодействия со звездами со сложным характером, должен либо найти точки соприкосновения с лидером «Атланты», либо начать процесс поиска новой конфигурации команды.

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