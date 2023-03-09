Брэдли Бил упустил возможность сравнять счет на последней минуте матча с «Атлантой»

Теги Атланта НБА Вашингтон видео Брэдли Бил Кристапс Порзингис Трэй Янг Дени Авдия Баскетбол

«Атланта» в среду вырвала победу у «Вашингтона» в выездном матче – 122:120.

На последней минуте Брэдли Бил перехватил мяч у Трэя Янга при 115:117, но не смог сравнять счет во время быстрой атаки. Подбор достался Дени Авдии, но израильтянин почти сразу же потерял мяч.

В оставшееся время игроки «Хоукс» успешно справились с реализацией тактических штрафных, что позволило гостям сохранить преимущество.

В составе «Уизардс» Кристапс Порзингис набрал 43 очка, на счету лидера «Атланты» Янга 28 очков и 10 передач.

У «Милуоки» 14 побед подряд, но выделяются ли они на фоне остальной НБА?

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1 комментарий

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Analjinn
Брэдли Бил как тот художник из рассказа "Портрет", так долго ни за что толком не боролся, что уже наверное и в контендере не сможет помочь.
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