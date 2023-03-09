Брэдли Бил упустил возможность сравнять счет на последней минуте матча с «Атлантой»
«Атланта» в среду вырвала победу у «Вашингтона» в выездном матче – 122:120.
На последней минуте Брэдли Бил перехватил мяч у Трэя Янга при 115:117, но не смог сравнять счет во время быстрой атаки. Подбор достался Дени Авдии, но израильтянин почти сразу же потерял мяч.
В оставшееся время игроки «Хоукс» успешно справились с реализацией тактических штрафных, что позволило гостям сохранить преимущество.
В составе «Уизардс» Кристапс Порзингис набрал 43 очка, на счету лидера «Атланты» Янга 28 очков и 10 передач.
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