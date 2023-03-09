Брэдли Бил упустил возможность сравнять счет на последней минуте матча с «Атлантой»

« » в среду вырвала победу у « » в выездном матче – 122:120.

На последней минуте перехватил мяч у при 115:117, но не смог сравнять счет во время быстрой атаки. Подбор достался , но израильтянин почти сразу же потерял мяч.

В оставшееся время игроки «Хоукс» успешно справились с реализацией тактических штрафных, что позволило гостям сохранить преимущество.

В составе «Уизардс» Кристапс Порзингис набрал 43 очка, на счету лидера «Атланты» Янга 28 очков и 10 передач.

У «Милуоки» 14 побед подряд, но выделяются ли они на фоне остальной НБА?