Яннис Адетокумбо пропустил третий матч подряд из-за боли в руке

Звездный форвард «Милуоки» в субботу пропустил третий матч подряд, не приняв участие в игре против « » (116:125).

Лидер «Бакс» продолжает испытывать боль в правой руке. 7 марта форвард не играл из-за болезни, не связанной с COVID-19.

«Милуоки» продолжает лидировать в лиге с 48 победами и 19 поражениями.

«Уорриорз» прервали серию из трех поражений подряд.

У «Милуоки» 14 побед подряд, но выделяются ли они на фоне остальной НБА?