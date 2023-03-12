Яннис Адетокумбо пропустил третий матч подряд из-за боли в руке

Теги травмы Голден Стэйт Милуоки НБА Яннис Адетокумбо Баскетбол

Звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо в субботу пропустил третий матч подряд, не приняв участие в игре против «Голден Стэйт» (116:125).

Лидер «Бакс» продолжает испытывать боль в правой руке. 7 марта форвард не играл из-за болезни, не связанной с COVID-19.

«Милуоки» продолжает лидировать в лиге с 48 победами и 19 поражениями.

«Уорриорз» прервали серию из трех поражений подряд.

У «Милуоки» 14 побед подряд, но выделяются ли они на фоне остальной НБА?

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