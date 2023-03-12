Стефен Карри перевел игру против «Бакс» в овертайм, забросив трехочковый и накрыв лэй-ап Дрю Холидэя

Звездный разыгрывающий «Голден Стэйт» стал героем победного матча против лидера Восточной конференции « » (125:116 ОТ).

За 18 секунд до конца основного времени встречи Карри забросил трехочковый и сравнял счет – 111:111. В ответной атаке мог принести своей команде победу, но Карри накрыл лэй-ап защитника «Бакс».

«Уорриорз» были сильнее в дополнительной 5-минутке – 125:116. Карри завершил матч с 36 очками (13 из 27 с игры, 6 из 15 из-за дуги), 6 подборами, 4 передачами, 2 перехватами и 1 блок-шотом.

«Голден Стэйт» – короли трехочковых. Но, лишь отказавшись от них, команда сумела закрепиться в зоне плей-офф