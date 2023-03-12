Стефен Карри перевел игру против «Бакс» в овертайм, забросив трехочковый и накрыв лэй-ап Дрю Холидэя

Теги Голден Стэйт Милуоки НБА видео Стефен Карри Дрю Холидэй Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри стал героем победного матча против лидера Восточной конференции «Милуоки» (125:116 ОТ).

За 18 секунд до конца основного времени встречи Карри забросил трехочковый и сравнял счет – 111:111. В ответной атаке Дрю Холидэй мог принести своей команде победу, но Карри накрыл лэй-ап защитника «Бакс».

«Уорриорз» были сильнее в дополнительной 5-минутке – 125:116. Карри завершил матч с 36 очками (13 из 27 с игры, 6 из 15 из-за дуги), 6 подборами, 4 передачами, 2 перехватами и 1 блок-шотом.

«Голден Стэйт» – короли трехочковых. Но, лишь отказавшись от них, команда сумела закрепиться в зоне плей-офф

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9 комментариев

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Kemlo
MVP и DPOY этому господину)
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Додик Аксель
Такие концовочки с адреналином и валидолом только украшают матчи и добавляют интриги.
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BuTaJIbKa
Степан красавчик!
+6
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Lost
Теперь осталось только чтобы во всех матчах главная суперзвезда оппонента не играла и тогда может быть будут выигрывать в овертайме
+1
-5
-4
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david lamer
Чемпионский клатч)
+12
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Руслан Ушанлы
У Дрю два партнёра слева на дуге были... но лично я рад, что так произошло и Воины, возможно, обретут уверенность после этой победы .
+7
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Andy
Так же нужно начинать играть и на выезде.
+8
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Vagant
Только Денвер в сезоне одержал побед дома больше, чем ГСВ (столько же у Бакс, Кавс, мишек).
+6
-1
+5
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Руслан Султанов
Шикарную концовку выдали обе команды, Стеф затащил и развалил Дрю который его хавал всю игру!
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