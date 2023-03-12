Джимми Батлер трехочковым под сирену перевел матч против «Орландо» в овертайм

Лидер « » перевел матч против « » в овертайм, забросив трехочковый под сирену с сопротивлением двух игроков соперника.

На повторе видно, что форвард убрал правую ногу за дугу перед броском.

«Хит» уступил в дополнительной 5-минутке со счетом 114:126.

Батлер завершил встречу с 38 очками (14 из 25 с игры), 5 подборами, 2 передачами, 1 перехватом и 2 потерями за 39 минут на паркете.

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