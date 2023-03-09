Кевин Лав – о выкупе контракта: «Самое трудное, что мне когда-либо приходилось делать»
Чемпион НБА 2016-го года в составе «Кливленда» Кевин Лав рассказал свои чувства после выкупа контракта.
«В профессиональном плане это было самое трудное, что мне когда-либо приходилось делать, без сомнения. Думаю, вы знаете, как я люблю Кливленд и Огайо. Все болельщики там всегда поддерживали меня и команду. Возвращаюсь в Брексвилл и думаю: «Мы сделали это. Мы действительно сделали это».
Это было невероятно трудно сделать после восьми с половиной сезонов, но я чувствовал, что все еще могу играть. Знаю, что все еще могу играть. Я не очень хорошо бросал из-за дуги, но мне казалось, что оказываю большое влияние на команду. Иногда приходится жертвовать собой», – закончил форвард.
Лав перешел в «Майами» после дедлайна обменов. Контракт чемпиона НБА 2016-го года был выкуплен «Кливлендом».
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