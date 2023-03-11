Зоран Лукич: «Локо» приедет в Нижний Новгород максимально замотивированным»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» поделился ожиданиями от завтрашнего домашнего матча против «Локомотива-Кубань» в лиге ВТБ.

«В нынешнем сезоне «Пари Нижний Новгород» одержал три победы из трех возможных над « -Кубань». Уверен, это крайне не нравится нашему сопернику. Они приедут в Нижний Новгород максимально замотивированными на то, чтобы прервать черную полосу.

Прекрасно понимаю, что «Пари НН» и «Локомотив» не находятся в одинаковых весовых категориях, но мы точно не готовы сдаваться и попытаемся добиться четвертой победы», – сказал Лукич.

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