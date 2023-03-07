ЦСКА досрочно занял первое место в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ-2022/23

После победы «Нижнего Новгорода» над в понедельник (78:68) московский досрочно обеспечил себе первое место в регулярном чемпионате сезона Единой лиги ВТБ-2022/23.

Армейцы обеспечили себе преимущество домашней площадки на протяжении всего розыгрыша плей-офф, который стартует 31 марта.

« » и УНИКС продолжают борьбу за 2-е место по итогам регулярки. «Нижний Новгород», « » и претендуют на 4-ю строчку в таблице. В группе «Б» «Парма», «Самара», «Автодор» и «Енисей» борются за последние две путевки в плей-офф.

По ходу чемпионата ЦСКА установил рекорд лиги по продолжительности победной серии – 24 матча подряд.

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