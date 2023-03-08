Сергей Тараканов: «Победа ЦСКА в регулярке ничего не значит, так как в плей-офф игра начинается сначала»

Олимпийский чемпион считает, что досрочная победа московского в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ ничего не значит, так как в плей-офф игра начнется сначала.

«Да, ЦСКА выиграл регулярку, их уже не догнать, но это ничего не значит, так как в плей-офф игра начинается сначала.

Поэтому, на мой взгляд, и для « » с не так принципиально, кто займет второе место, а кто – третье. Для любой команды будет непростой встреча с нижегородцами – они могут обыграть любого соперника.

Команды, которые займут места с шестого по восьмое, будут достаточно удобными для клубов из первой тройки, но при этом их нельзя назвать мальчиками для битья», – сказал Тараканов.

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