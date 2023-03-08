Сергей Тараканов: «Победа ЦСКА в регулярке ничего не значит, так как в плей-офф игра начинается сначала»
Олимпийский чемпион Сергей Тараканов считает, что досрочная победа московского ЦСКА в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ ничего не значит, так как в плей-офф игра начнется сначала.
«Да, ЦСКА выиграл регулярку, их уже не догнать, но это ничего не значит, так как в плей-офф игра начинается сначала.
Поэтому, на мой взгляд, и для «Зенита» с УНИКСом не так принципиально, кто займет второе место, а кто – третье. Для любой команды будет непростой встреча с нижегородцами – они могут обыграть любого соперника.
Команды, которые займут места с шестого по восьмое, будут достаточно удобными для клубов из первой тройки, но при этом их нельзя назвать мальчиками для битья», – сказал Тараканов.
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