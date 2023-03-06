Георгий Жбанов: «Портрет Лукича, как и Владимира Путина, должен висеть везде»

Теги УНИКС БК Пари Нижний Новгород Зоран Лукич Единая лига ВТБ Георгий Жбанов Баскетбол

Форвард «УНИКСа» Георгий Жбанов рассказал о взаимоотношениях с главным тренером сборной Зораном Лукичем.

Баскетболист отметил, что во время игры за «Нижний Новгород» он держал портрет тренера на холодильнике.

«У нас были какие-то личные моменты, но я оставлю их между нами. Сейчас у нас с Лукичем шикарные отношения. Мы созвонились и разобрались в проблеме, бывшей между нами. Сейчас у нас идеальные отношения, и Лукич остается для меня тем человеком, кто проложил мне дорогу в профессиональный баскетбол. Я ему бесконечно благодарен.

Его портрет, как и Владимира Путина, должен висеть везде. По крайней мере, у баскетболистов», – рассказал Жбанов.

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