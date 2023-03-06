Единая лига ВТБ. «Нижний Новгород» сыграет с УНИКСом

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В понедельник, 6 марта, в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Нижний Новгород» на домашней арене сыграет с казанским УНИКСом.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Второй этап

Группа А

Пари Нижний Новгород – УНИКС
Дата проведения
6 марта, 19.00, «КРК Нагорный»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 26-2, УНИКС – 23-5, Зенит – 20-8, Локомотив-Кубань – 16-12, Нижний Новгород – 15-12, МБА – 13-14.

Группа Б

Положение команд: Парма – 12-15, Самара – 12-16, Автодор – 11-16, Енисей – 11-17, Астана – 5-21, Минск – 1-27.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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