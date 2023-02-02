«Кливленд» и «Даллас» пытаются заполучить Кэма Реддиша

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Инсайдеры Крис Хэйнс и Марк Стейн назвали два клуба, которые пытаются заполучить форварда «Нью-Йорка» Кэма Реддиша (23 года, 203 см). Это «Кливленд» и «Даллас».

«У «Кливленда», как мне сказали, хорошие шансы заключить сделку. Другая команда – «Даллас», – заявил Хэйнс.

«Мэверикс» пытались заполучить Реддиша, потому что цена – всего лишь пик 2-го раунда. Проблема в том, что у них нет истекающего контракта на 5-6 миллионов, как у «Лейкерс» с Кендриком Нанном, чтобы упростить сделку. Я слышал, что «Никс» хотели Реджи Буллока, любимца Тома Тибодо, но это не единогласное мнение в клубе. Поэтому «Мэверикс» не смогли заключить сделку», – сказал Стейн.

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3 комментария

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Правая нога Дрэймонда Грина
Ответ Roman Boroveev
Дедлайн 8 февраля, да?
У нас в 9
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Jordan_Henderson14
Как-то слишком мало для Рэддиш, всего-то пик 2 раунда
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Roman Boroveev
Дедлайн 8 февраля, да?
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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