«Кливленд» и «Даллас» пытаются заполучить Кэма Реддиша

Инсайдеры Крис Хэйнс и Марк Стейн назвали два клуба, которые пытаются заполучить форварда « » (23 года, 203 см). Это « » и « ».

«У «Кливленда», как мне сказали, хорошие шансы заключить сделку. Другая команда – «Даллас», – заявил Хэйнс.

«Мэверикс» пытались заполучить Реддиша, потому что цена – всего лишь пик 2-го раунда. Проблема в том, что у них нет истекающего контракта на 5-6 миллионов, как у «Лейкерс» с Кендриком Нанном, чтобы упростить сделку. Я слышал, что «Никс» хотели Реджи Буллока, любимца Тома Тибодо, но это не единогласное мнение в клубе. Поэтому «Мэверикс» не смогли заключить сделку», – сказал Стейн.

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