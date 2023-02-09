«Нью-Йорк» выменяет Джоша Харта из «Портленда»

Теги переходы Нью-Йорк Портленд НБА Святослав Михайлюк Джош Харт Райан Арчидиаконо Кэмерон Реддиш Баскетбол

«Нью-Йорк» договорился с «Портлендом» об обмене, в результате которого команду пополнит свингмен Джош Харт (27 лет, 196 см).

Взамен «Никс» отправят в «Блэйзерс» Кэма Реддиша (23 года, 203 см), Райана Арчидиаконо (28 лет, 191 см), Святослава Михайлюка (25 лет, 201 см), а также защищенный выбор в первом раунде драфта-2023 (защищен в лотерее; если защита сработает, то «Портленд» получит четыре пика второго раунда).

Харт в этом сезоне набирает в среднем 9,5 очка, 8,2 подбора и 3,9 передачи, в «Портленде» он был игроком стартовой пятерке.

За это сезон Харт получит 12,9 миллиона долларов, на следующий у него есть опция игрока на такую же сумму. 

Реддиш по ходу сезона выпал из ротации «Никс».

Дедлайн на обмены НБА уже близок. Почему это такой важный день в году?

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2 комментария

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SergER
Может Реддиш хоть заиграет в Портленде. А то из троицы Дьюка с драфта 2019 только у него карьера не складывается. Зайон с Барретом в порядке.
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MaxiMartinez
кореш Брансона. может и выстрелит
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