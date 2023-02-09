« » договорился с « » об обмене, в результате которого команду пополнит свингмен (27 лет, 196 см).

Взамен «Никс» отправят в «Блэйзерс» (23 года, 203 см), (28 лет, 191 см), Святослава Михайлюка (25 лет, 201 см), а также защищенный выбор в первом раунде драфта-2023 (защищен в лотерее; если защита сработает, то «Портленд» получит четыре пика второго раунда).

Харт в этом сезоне набирает в среднем 9,5 очка, 8,2 подбора и 3,9 передачи, в «Портленде» он был игроком стартовой пятерке.

За это сезон Харт получит 12,9 миллиона долларов, на следующий у него есть опция игрока на такую же сумму.

Реддиш по ходу сезона выпал из ротации «Никс».

Дедлайн на обмены НБА уже близок. Почему это такой важный день в году?