«Бакс» предлагали обмен Грэйсона Аллена на Кэма Реддиша

«Милуоки» готов обменять свингмена Грэйсона Аллена на форварда « » , сообщает журналист Bleacher Report Эрик Пинкус.

«Согласно источникам, «Бакс» предлагали нескольким командам в обмен на различных игроков, включая Реддиша», – пишет Пинкус.

Контракт Аллена рассчитан до конца сезона-2023/24, за который он получит 8,5 млн долларов.

Как похорошел Милуоки при Яннисе! «Бакс» были самым дешевым клубом лиги, а теперь на грека молятся местные (58 млн за плей-офф – как с куста)