«Бакс» предлагали обмен Грэйсона Аллена на Кэма Реддиша
«Милуоки» готов обменять свингмена Грэйсона Аллена на форварда «Нью-Йорка» Кэмерона Реддиша, сообщает журналист Bleacher Report Эрик Пинкус.
«Согласно источникам, «Бакс» предлагали Грэйсона Аллена нескольким командам в обмен на различных игроков, включая Реддиша», – пишет Пинкус.
Контракт Аллена рассчитан до конца сезона-2023/24, за который он получит 8,5 млн долларов.
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У Аллена 8.5 миллионов с 1.275 млн. долларов маловероятных бонусов, которые, по мнению Холлинджера, привязаны к количеству матчей и успехам команды.
Если бонусы вступят в силу, то налог для "Милуоки" ещё взлетит.
Размен Грейсона Аллена на Рэддиша и Михайлюка при размене последнего в "Сан-Антонио" или "Индиану" (или в любую другую команду под выкуп с наличными) даст экономию в 2.5 миллиона на зарплате, что составит экономию налога в районе ~10 млн. долларов (точной цифрой не владею).
Если размен затронет ещё и Ибаку (которого и так будут менять), то комбинация Грейсон Аллен+Ибака на Рэддиша+Михайлюка с задействованием третьей и/или четвертой стороны, которая примет на себя Михайлюка и/или Ибаку, позволит "Милуоки" сэкономить свыше 5 миллионов в зарплате на разнице (и ~17 миллионов в налоговых выплатах "в моменте", по мере подписания кого-то на пропорционально уменьшенную минималку сумма понизится), создаст им свободное место в составе (например, для подписания кого-то после выкупа контракта).
Так что здесь надобно ставить вопрос несколько иначе: "Рэддиш - это кот в мешке, но хуже ли он Грейсона Аллена минимум на 10 миллионов в зарплате?"