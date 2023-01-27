«Бакс» предлагали обмен Грэйсона Аллена на Кэма Реддиша

Теги возможные переходы Милуоки Нью-Йорк НБА Грэйсон Аллен Кэмерон Реддиш Баскетбол

«Милуоки» готов обменять свингмена Грэйсона Аллена на форварда «Нью-Йорка» Кэмерона Реддиша, сообщает журналист Bleacher Report Эрик Пинкус.

«Согласно источникам, «Бакс» предлагали Грэйсона Аллена нескольким командам в обмен на различных игроков, включая Реддиша», – пишет Пинкус.

Контракт Аллена рассчитан до конца сезона-2023/24, за который он получит 8,5 млн долларов.

Как похорошел Милуоки при Яннисе! «Бакс» были самым дешевым клубом лиги, а теперь на грека молятся местные (58 млн за плей-офф – как с куста)

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3 комментария

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AllanHouston
Ответ FS19
Ничего не понимаю,откуда идут все эти вбросы про Аллена? Очень достойно играет чувак,а учитывая сумму его контракта,так и вообще круто. Да ,Бакс нужны SF(особенно учитывая состояние Миддлтона),но Рэддиш тот ещё кот в мешке.
Как минимум, эти "вбросы" идут из кармана владельцев "Милуоки".

У Аллена 8.5 миллионов с 1.275 млн. долларов маловероятных бонусов, которые, по мнению Холлинджера, привязаны к количеству матчей и успехам команды.

Если бонусы вступят в силу, то налог для "Милуоки" ещё взлетит.

Размен Грейсона Аллена на Рэддиша и Михайлюка при размене последнего в "Сан-Антонио" или "Индиану" (или в любую другую команду под выкуп с наличными) даст экономию в 2.5 миллиона на зарплате, что составит экономию налога в районе ~10 млн. долларов (точной цифрой не владею).

Если размен затронет ещё и Ибаку (которого и так будут менять), то комбинация Грейсон Аллен+Ибака на Рэддиша+Михайлюка с задействованием третьей и/или четвертой стороны, которая примет на себя Михайлюка и/или Ибаку, позволит "Милуоки" сэкономить свыше 5 миллионов в зарплате на разнице (и ~17 миллионов в налоговых выплатах "в моменте", по мере подписания кого-то на пропорционально уменьшенную минималку сумма понизится), создаст им свободное место в составе (например, для подписания кого-то после выкупа контракта).

Так что здесь надобно ставить вопрос несколько иначе: "Рэддиш - это кот в мешке, но хуже ли он Грейсона Аллена минимум на 10 миллионов в зарплате?"
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Tim Timson
Всей лигой что-ли спасти хотят Реддиша?)
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FS19
Ничего не понимаю,откуда идут все эти вбросы про Аллена? Очень достойно играет чувак,а учитывая сумму его контракта,так и вообще круто. Да ,Бакс нужны SF(особенно учитывая состояние Миддлтона),но Рэддиш тот ещё кот в мешке.
+7
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