Форвард Кэмерон Реддиш по ходу сезона выпал из ротации «Никс».

Как сообщает обозреватель SNY Йен Бегли, это случилось после того, как Реддиш выразил ассистенту недовольство тем, как его использует главный тренер .

Реддиш перестал попадать в состав с 4 декабря. « » в тот день обыграл «Кливленд» и начал серию из восьми побед подряд.

23-летний Реддиш принял участие в 20 встречах сезона, набирая 8,4 очка за игру. Ожидается, что его обменяют перед дедлайном.

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