Кэм Реддиш выразил ассистенту недовольство тем, как его использует Тибодо. После этого он выпал из ротации

Теги Нью-Йорк НБА Том Тибодо Кэмерон Реддиш Баскетбол

Форвард Кэмерон Реддиш по ходу сезона выпал из ротации «Никс».

Как сообщает обозреватель SNY Йен Бегли, это случилось после того, как Реддиш выразил ассистенту недовольство тем, как его использует главный тренер Том Тибодо

Реддиш перестал попадать в состав с 4 декабря. «Нью-Йорк» в тот день обыграл «Кливленд» и начал серию из восьми побед подряд.

23-летний Реддиш принял участие в 20 встречах сезона, набирая 8,4 очка за игру. Ожидается, что его обменяют перед дедлайном.

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