НБА. «Бостон» примет «Портленд», «Финикс» сыграет с «Оклахомой» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся семь матчей.
«Бостон» в домашней встрече с «Портлендом» попытается прервать серию из трех поражений. Выигравший три подряд матча «Финикс» сыграет дома с «Оклахомой».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 9 марта, 03.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 9 марта, 03.30, «TD Garden»
- Дата проведения
- 9 марта, 03.30, «FTX Arena»
- Дата проведения
- 9 марта, 03.30, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 9 марта, 05.00, «Ball Arena»
- Дата проведения
- 9 марта, 05.00, «Footprint Center»
- Дата проведения
- 9 марта, 06.00, «Crypto.com Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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