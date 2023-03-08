НБА. «Бостон» примет «Портленд», «Финикс» сыграет с «Оклахомой» и другие матчи

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся семь матчей.

«Бостон» в домашней встрече с «Портлендом» попытается прервать серию из трех поражений. Выигравший три подряд матча «Финикс» сыграет дома с «Оклахомой».

НБА

Регулярный чемпионат

Вашингтон – Атланта
Дата проведения
9 марта, 03.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча

Бостон – Портленд
Дата проведения
9 марта, 03.30, «TD Garden»
Онлайн матча

Майами – Кливленд
Дата проведения
9 марта, 03.30, «FTX Arena»
Онлайн матча

Новый Орлеан – Даллас
Дата проведения
9 марта, 03.30, «Smoothie King Center»
Онлайн матча

Денвер – Чикаго
Дата проведения
9 марта, 05.00, «Ball Arena»
Онлайн матча

Финикс – Оклахома-Сити
Дата проведения
9 марта, 05.00, «Footprint Center»
Онлайн матча

Клипперс – Торонто
Дата проведения
9 марта, 06.00, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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1 комментарий

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Sergio19882007
За Вашингтон,Хит,Портленд,Чикаго,Орлеан,Санс и ЛАК)
0
-2
-2
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