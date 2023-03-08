НБА. «Бостон» примет «Портленд», «Финикс» сыграет с «Оклахомой» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся семь матчей.

« » в домашней встрече с « » попытается прервать серию из трех поражений. Выигравший три подряд матча « » сыграет дома с «Оклахомой».

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Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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