Зак Коллинз: «Портер сделал меня под кольцом, но потом начал что-то говорить, и мне это не понравилось»

Центровой « » прокомментировал стычку с форвардом « » , в результате которой оба игрока были удалены с площадки.

«Я видел видео. Было похоже, что я скорее наклонился, чтобы избежать толчка. Не знаю, я не согласен, но поскольку мы выиграли матч, я доволен.

Он хорошо сыграл, сделал меня под кольцом. Но потом он начал что-то говорить, и мне это не понравилось. Так что я просто погнался за ним.

Да, я почувствовал его руку на шее, но сразу оттолкнул ее. Я был к этому готов», – сказал Коллинз.

Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?