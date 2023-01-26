Расселл Уэстбрук повалил Зака Коллинза на паркет и получил неспортивный фол

Теги Лейкерс Сан-Антонио НБА видео Расселл Уэстбрук Зак Коллинз Келдон Джонсон Баскетбол

Разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук получил неспортивный фол в первой четверти матча против «Сперс» (113:104).

Обороняясь под кольцом, Уэстбрук схватил форварда техасцев Зака Коллинза двумя руками и повалил на паркет.

После этого у Расселла состоялась небольшая словесная перепалка с Келдоном Джонсоном из «Сан-Антонио».

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8 комментариев

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Райли Карри
Действие таблеток закончилось до перерыва на вторую четверть.
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Mr.BadGuy
Защита на уровне 90-х. Олдскул
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Air Rodman
Этот поступок Уэстбрука не будет понятен без этого:

https://youtube.com/watch?v=3KKlDl2yA0U
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Rublev
Ответ Daff Rogers
Опять удивляюсь...хотя кажется, что уже нечему....зачем так фолить в первой четверти? Для чего...
В прошлом матче этих команд Коллинз умышленно разбил Уэстбруку лоб в кровь. Много крови было. Теперь Расс отомстил ему. И это ещё мягко, по сравнению с тем, что сделал тогда Коллинз.
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Андрей Калашников
Это не Келдон Джонсон, а Стэнли Джонсон!
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Daff Rogers
Опять удивляюсь...хотя кажется, что уже нечему....зачем так фолить в первой четверти? Для чего...
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Вадим flanec
Рассу надо было через бедро бросать, был бы иппон - чистая победа 🥇
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Артем Андреев
На секунду показалось, что Расс на прогиб заходит.
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