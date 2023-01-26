Расселл Уэстбрук повалил Зака Коллинза на паркет и получил неспортивный фол
Разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук получил неспортивный фол в первой четверти матча против «Сперс» (113:104).
Обороняясь под кольцом, Уэстбрук схватил форварда техасцев Зака Коллинза двумя руками и повалил на паркет.
После этого у Расселла состоялась небольшая словесная перепалка с Келдоном Джонсоном из «Сан-Антонио».
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https://youtube.com/watch?v=3KKlDl2yA0U