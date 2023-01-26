Разыгрывающий «Лейкерс» получил неспортивный фол в первой четверти матча против «Сперс» (113:104).

Обороняясь под кольцом, Уэстбрук схватил форварда техасцев двумя руками и повалил на паркет.

После этого у Расселла состоялась небольшая словесная перепалка с из « ».

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Кобе – величайший игрок в истории «Лейкерс». Это легко понять, если поездить по Лос-Анджелесу