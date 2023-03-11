Форвард « » поделился видением конфликтного эпизода с участием центрового « » , по итогам которого оба игрока были удалены.

«На мой взгляд, в той ситуации все было очевидно. Я поставил сверху через Коллинза. Он налетел на меня со спины. Понимаете, о чем я? Если хочешь чего-то от меня, скажи об этом в лицо.

Они сказали, что моя рука коснулась его шеи. Но это абсолютно естественная реакция. Пусть скажет спасибо, что не получил по лицу. В таких ситуациях ты реагируешь мгновенно.», – заявил Портер.

Портер исполнил постер-данк через Коллинза и что-то сказал оппоненту после эффектного момента. Игрок «Сперс» побежал за соперником и попытался выяснить отношения, врезавшись в него сзади.

Баскетболист «Наггетс» толкнул Зака рукой в шею, вскоре после чего их разняли тренеры, товарищи по команде и судьи.

Лука Дончич славится попаданиями на последних секундах. Только это иллюзия: в концовках его полезность почти всегда падает

Лука Дончич славится попаданиями на последних секундах. Только это иллюзия: в концовках его полезность почти всегда падает