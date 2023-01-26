Форвард «Лейкерс» подвернул голеностоп правой ноги на исходе третьей четверти матча против «Сперс» (113:104).

Дэвис совершал бросок под сирену, а в момент приземления вступил в контакт с , в результате чего получил повреждение. Форвард « » был наказан неспортивным фолом первой степени, Энтони получил возможность исполнить три штрафных.

Несмотря на травму, Дэвис продолжил игру. Проведя на площадке 26 минут, Энтони набрал 21 очко и 12 подборов.

Перед матчем с «Сан-Антонио» Дэвис пропустил пять с половиной недель из-за перелома костной шпоры на ладьевидной кости правой стопы и стрессовой реакции.

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