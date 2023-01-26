Энтони Дэвис подвернул голеностоп, но продолжил матч против «Сперс»

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Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис подвернул голеностоп правой ноги на исходе третьей четверти матча против «Сперс» (113:104).

Дэвис совершал бросок под сирену, а в момент приземления вступил в контакт с Заком Коллинзом, в результате чего получил повреждение. Форвард «Сан-Антонио» был наказан неспортивным фолом первой степени, Энтони получил возможность исполнить три штрафных.

Несмотря на травму, Дэвис продолжил игру. Проведя на площадке 26 минут, Энтони набрал 21 очко и 12 подборов.

Перед матчем с «Сан-Антонио» Дэвис пропустил пять с половиной недель из-за перелома костной шпоры на ладьевидной кости правой стопы и стрессовой реакции. 

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37 комментариев

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Cash_flow
Бро реально сражается за свою жизнь в каждом матче НБА, в котором он принимает участие
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Cash_flow
Ответ Xell
Потому что он дурачок))
Xell прямо как Златан, говорит о себе в третьем лице))
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Drinkinss
Ответ Xell
Потому что когда он здоров, он монстр. Сразу делает команду контендером.
Контендером команду делает леброн. Без леброна девис выиграл 1 по серию за всю карьеру. За пеликанов. Контендер блин)
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Drinkinss
Ответ ierdnA
Дайте ему установку, вообще не прыгать и может быть он протянет 2-3 месяца
Ему надо не играть игры а просто тренить на бросковой тренировке. И то не факт что протянет
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ierdnA
Дайте ему установку, вообще не прыгать и может быть он протянет 2-3 месяца
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Epicman
интересно, его на 10 игр хватит до следующей травмы?
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-4
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Epicman
Ответ Xell
Потому что когда он здоров, он монстр. Сразу делает команду контендером.
только здоров он почти никогда))
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-3
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Can
я в шоке
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Archer_Great
Ответ Телохранитель Джеймса Уорти
Я сам играл много лет и кроссовок не затягивается так, чтобы не чувствовать боль от подвернутого голеностопа (это ж не берцы). Так что думаю было б че-то серьезное - его бы на 4-ю не выпустили.
ну хз, кроссы с высоким галеностопом нормально так можно было затянуть) это "тапки" - да, там тупо не достают до сустава нормально) но им такие и не нужны особо, они, как уже писал, тейпируются
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Райли Карри
Ответ Аркадий Кимеев
Тут нужен уже не врач, а экзорцист.
Мадам Поппи Помфри
+2
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Xell
Ответ kisliy33
интересно, когда кто-то наберется смелости и его сольет просто потому что он эпик травмат и никакие таланты не помогут? многие ж все понимают, но почему то очкуют...
Потому что когда он здоров, он монстр. Сразу делает команду контендером.
+3
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Vagant
Ответ Archer_Great
Там они затейпированы покруче мумий, так что это вообще не показатель. Вы играли сами? Если да, то вспомните, что туго затянутые кроссовки позволяли продолжать бегать с подвернутым галиком, но как только снимаешь обувь, начинает опухать прилично. Так что надо смотреть уже после того, как нога будет в естественной среде, так сказать)
Эй Ди уже после матча сказал, что с ним всё в порядке.
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Борис Потапкин
Ответ Vagant
Если только Хэм не решится играть смоллбол. И еще никак не хочет отказываться от трех мелких на дуге. И это при том, что в ротации остались лишь 4 гарда.
как будтобы некем играть прям смоллболл, не? без полной потери боеспособности
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Денис Либстер
фола-то не было никакого
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Sharfs
Ответ vlasovsport
Стабильность - признак мастерства. НБА надо выпустить ролик "ТОП-5 травм Энтони Дэвиса"
Тяжёлый выбор бы предстоял.
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kisliy33
интересно, когда кто-то наберется смелости и его сольет просто потому что он эпик травмат и никакие таланты не помогут? многие ж все понимают, но почему то очкуют...
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A. V.
Никогда такого не было и вот опять
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Телохранитель Джеймса Уорти
Ответ Archer_Great
Там они затейпированы покруче мумий, так что это вообще не показатель. Вы играли сами? Если да, то вспомните, что туго затянутые кроссовки позволяли продолжать бегать с подвернутым галиком, но как только снимаешь обувь, начинает опухать прилично. Так что надо смотреть уже после того, как нога будет в естественной среде, так сказать)
Я сам играл много лет и кроссовок не затягивается так, чтобы не чувствовать боль от подвернутого голеностопа (это ж не берцы). Так что думаю было б че-то серьезное - его бы на 4-ю не выпустили.
+2
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Archer_Great
Ответ Телохранитель Джеймса Уорти
Энтони после этого откатал почти всю 4-ю четверть, поэтому, думаю, без последствий.
Там они затейпированы покруче мумий, так что это вообще не показатель. Вы играли сами? Если да, то вспомните, что туго затянутые кроссовки позволяли продолжать бегать с подвернутым галиком, но как только снимаешь обувь, начинает опухать прилично. Так что надо смотреть уже после того, как нога будет в естественной среде, так сказать)
+5
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Archer_Great
Ответ Аркадий Кимеев
Тут нужен уже не врач, а экзорцист.
Карри в свое время что-то нашаманил со своими голеностопами, потом понеслась карьера в гору. Антошке нужно номерок у Стэфа спросить)
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Валера, настало твое время...
Ответ frog19
Калека
Это ты представился так?
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Andraey
Тупо напрыгнул на Коллинза.
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-2
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alexLA
Он какой-то неуклюжий и неудачливый в этих приземлениях…прям беда
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Vagant
Ответ Lokomotiv__1992
Если кто не знал на сколько Дэвис важен для Лал ) надо было глянуть только что он делает в защите сегодня.. Лал впервые за 34 игры пропустили так мало .. обычно 120 . Хачимура тоже неплох в защите по сравнению с чем что было раньше .. рост решает )
Если только Хэм не решится играть смоллбол. И еще никак не хочет отказываться от трех мелких на дуге. И это при том, что в ротации остались лишь 4 гарда.
+5
0
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dev0
Что произойдет раньше: Леброн побьет рекорд Карима, или Дэвис получит очередную травму и вылетит минимум на месяц?
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