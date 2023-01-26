Энтони Дэвис подвернул голеностоп, но продолжил матч против «Сперс»
Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис подвернул голеностоп правой ноги на исходе третьей четверти матча против «Сперс» (113:104).
Дэвис совершал бросок под сирену, а в момент приземления вступил в контакт с Заком Коллинзом, в результате чего получил повреждение. Форвард «Сан-Антонио» был наказан неспортивным фолом первой степени, Энтони получил возможность исполнить три штрафных.
Несмотря на травму, Дэвис продолжил игру. Проведя на площадке 26 минут, Энтони набрал 21 очко и 12 подборов.
Перед матчем с «Сан-Антонио» Дэвис пропустил пять с половиной недель из-за перелома костной шпоры на ладьевидной кости правой стопы и стрессовой реакции.
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