Зак Коллинз и Майкл Портер были удалены за потасовку после постер-данка

Теги происшествия Денвер Сан-Антонио НБА видео Зак Коллинз Майкл Портер Баскетбол

Центровой «Сан-Антонио» Зак Коллинз и форвард «Денвера» Майкл Портер были удалены за потасовку в третьей четверти матча между командами.

Портер исполнил постер-данк через Коллинза и что-то сказал оппоненту после эффектного момента. Игрок «Сперс» побежал за соперником и попытался выяснить отношения, врезавшись в него сзади. Баскетболист «Наггетс» толкнул Зака рукой в шею, вскоре после чего их разняли тренеры, товарищи по команде и судьи.

Коллинз набрал 10 очков, 9 подборов и 3 передачи, Портер – 7 очков, 1 подбор и 1 передачу.

«Сперс» победили со счетом 128:120.

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2 комментария

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Nuteruoli
А младшего за что?
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Чубака из половины Шака
Потасовка - это еще скромно сказано, скорее побоище!!
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