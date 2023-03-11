Зак Коллинз и Майкл Портер были удалены за потасовку после постер-данка
Центровой «Сан-Антонио» Зак Коллинз и форвард «Денвера» Майкл Портер были удалены за потасовку в третьей четверти матча между командами.
Портер исполнил постер-данк через Коллинза и что-то сказал оппоненту после эффектного момента. Игрок «Сперс» побежал за соперником и попытался выяснить отношения, врезавшись в него сзади. Баскетболист «Наггетс» толкнул Зака рукой в шею, вскоре после чего их разняли тренеры, товарищи по команде и судьи.
Коллинз набрал 10 очков, 9 подборов и 3 передачи, Портер – 7 очков, 1 подбор и 1 передачу.
«Сперс» победили со счетом 128:120.
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