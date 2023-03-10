Чарльз Баркли: «Джа Морэнту пора повзрослеть»

Член Зала славы обратился к восходящей звезде « » Джа Морэнту по поводу видео с пистолетом.

«Три случая с применением огнестрельного оружия у одной из наших самых ярких звезд — это перебор. Я надеюсь, что парень вырастет, повзрослеет, и его будут окружать люди получше. Одна из причин, по которой Адам Сильвер молчит, заключается в том, что «Гризлис» сами отстранили еще как минимум на четыре матча.

Джа Морэнту пора повзрослеть. В следующем сезоне вступает в силу его новый контракт. Он рассчитан на пять лет и составляет 231 миллион долларов. Мужик, тебе нельзя облажаться. Ты один из лучших баскетболистов в нашей лиге, ты одно из новых лиц нашей лиги, и ты ведешь себя как дурак и идиот.

Дело не только в нем, но и в окружающих его людях. Ему 23 года. Мы все были дураками в 23. Не буду врать, я тоже делал глупости, когда мне было 23. Ему нужно окружить себя взрослыми людьми.

Быть знаменитым нелегко, особенно сейчас, со всеми этими видеокамерами, аккаунтами в соцсетях. Нужно окружать себя взрослыми. Я сожалею об этой ситуации, потому что я не знаю этого парня.

Но сейчас он вредит команде. Когда лучшего игрока отстраняют, это вредит всей команде. Так что он подвел не только себя, но и команду. Мне понравилось, как он извинился перед семьей, партнерами по команде, городом Мемфис и тренерским штабом, но, черт возьми, зачем носить оружие.

Если тебе все время нужен пистолет, ты ходишь не в те места. Я люблю оружие, но никогда не прикасаюсь к нему, если только не собираюсь попрактиковаться. Но я никогда не показывал его людям. Я не противник оружия, но если у тебя есть оружие, ты должен относиться к нему очень ответственно», – сказал Баркли.

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