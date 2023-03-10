Чарльз Баркли: «Джа Морэнту пора повзрослеть»

Теги Мемфис НБА Чарльз Баркли Джа Морэнт Баскетбол

Член Зала славы Чарльз Баркли обратился к восходящей звезде «Мемфиса» Джа Морэнту по поводу видео с пистолетом.

«Три случая с применением огнестрельного оружия у одной из наших самых ярких звезд — это перебор. Я надеюсь, что парень вырастет, повзрослеет, и его будут окружать люди получше. Одна из причин, по которой Адам Сильвер молчит, заключается в том, что «Гризлис» сами отстранили Джа Морэнта еще как минимум на четыре матча.

Джа Морэнту пора повзрослеть. В следующем сезоне вступает в силу его новый контракт. Он рассчитан на пять лет и составляет 231 миллион долларов. Мужик, тебе нельзя облажаться. Ты один из лучших баскетболистов в нашей лиге, ты одно из новых лиц нашей лиги, и ты ведешь себя как дурак и идиот.

Дело не только в нем, но и в окружающих его людях. Ему 23 года. Мы все были дураками в 23. Не буду врать, я тоже делал глупости, когда мне было 23. Ему нужно окружить себя взрослыми людьми.

Быть знаменитым нелегко, особенно сейчас, со всеми этими видеокамерами, аккаунтами в соцсетях. Нужно окружать себя взрослыми. Я сожалею об этой ситуации, потому что я не знаю этого парня.

Но сейчас он вредит команде. Когда лучшего игрока отстраняют, это вредит всей команде. Так что он подвел не только себя, но и команду. Мне понравилось, как он извинился перед семьей, партнерами по команде, городом Мемфис и тренерским штабом, но, черт возьми, зачем носить оружие.

Если тебе все время нужен пистолет, ты ходишь не в те места. Я люблю оружие, но никогда не прикасаюсь к нему, если только не собираюсь попрактиковаться. Но я никогда не показывал его людям. Я не противник оружия, но если у тебя есть оружие, ты должен относиться к нему очень ответственно», – сказал Баркли.

Джа Морэнт совсем слетел с катушек – показал всем пистолет в соцсетях. НБА планирует надолго оставить его вне игры

Однажды Чарльз Баркли плюнул на 8-летнюю девочку во время игры. Это полностью изменило его отношение к жизни

«Я не знаю ничего об Анголе. Но Ангола в беде». В 1992-м Чарльз Баркли треснул локтем африканского баскетболиста и чуть не подставил Дрим-Тим

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Daff Rogers
Ответ armageddon123456
Да с какого черта они 23-летнего мужика пацаном называют? Обалдели? В 23 года это уже МУЖЧИНА. Если люди считают что 23-летний мужик - это юноша, то у этих людей проблемы с восприятием мира.
в Америке совершеннолетие с 21 года. Получается Джа всего 2 года, как взрослый
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ɔculpa
Ответ boller_73
23 года это уже взрослый мужик, а с ним сюсюкаются как с подростком. Как по мне тут проблемы с воспитанием в более ранние годы.
Ну его папаша нередко мелькает на матчах, там у дяди у самого повадки малолетки.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ReneHoseman
В 23 все разные. по зрелости, и поведению
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
armageddon123456
Да с какого черта они 23-летнего мужика пацаном называют? Обалдели? В 23 года это уже МУЖЧИНА. Если люди считают что 23-летний мужик - это юноша, то у этих людей проблемы с восприятием мира.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вадим flanec
Ответ boller_73
23 года это уже взрослый мужик, а с ним сюсюкаются как с подростком. Как по мне тут проблемы с воспитанием в более ранние годы.
Взрослый мужик, а весь синий от тату, как шкет, которому напели про гангстеров.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
boller_73
23 года это уже взрослый мужик, а с ним сюсюкаются как с подростком. Как по мне тут проблемы с воспитанием в более ранние годы.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Romarodik
Баркли конечно Отец
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий