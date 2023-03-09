Джа Морэнт пропустит еще как минимум 4 матча
Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт пропустит еще как минимум четыре матча, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
23-летний игрок ранее был отстранен клубом как минимум на два матча после того, как был замечен с пистолетом во время прямого эфира в социальной сети. В связи с инцидентом были начаты два расследования. Одно расследование проводило НБА, другое – полиция Колорадо.
Сегодня полицейское управление Глендейла официально заявило о закрытии расследования в отношении Морэнта.
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