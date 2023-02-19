Джейсон Тейтум: «Име Удока – мой самый любимый тренер»

Форвард « » признался, что уважает всех тренеров, которые у него были, но остается его любимым тренером.

«Это была тяжелая ситуация для всех. Я периодически связываюсь с ним. Ничего необычного, просто узнаю, как у него дела. Говорит, что следит за моей игрой, и желает мне продолжать в том же духе.

Что случилось, то случилось, но я не могу отрицать влияние, которое он оказал на меня. Я люблю тренера Кея. Я люблю . Я люблю Джо. Я люблю всех этих парней, но мои отношения с Име были особенными. Наверное, это мой самый любимый тренер.

Это не камень в чей-то огород. У меня отличные отношения с Джо. Мне нравится все, что он делает. Я рад за него. Брэд помог мне сориентироваться в . Мне было девятнадцать лет, он наблюдал, как я расту. Так что у меня разное видение каждого тренера, но ко всем я испытываю уважение», – сказал Тейтум.

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