Джо Маззулла – о попадании на Матч всех звезд: «Это ничего для меня не значит»

Теги Бостон НБА Матч всех звезд НБА Джо Маззулла Баскетбол

Главный тренер «Бостона» Джо Маззулла ответил на вопрос, что для него значит попадание на Матч всех звезд.

«Ничего.

Я очень рад за наш штаб. Думаю, это будет отличный опыт для нашей семьи. Кажется, это очень круто.

Наш штаб усердно работает с самого начала сезона. Я очень рад за них, и это многое говорит о нашей команде. Мы поддерживаем высокий уровень игры на протяжении долго времени, и нам нужно продолжать в том же духе», – сказал Маззулла.

Маззулла возглавит Команду Янниса Адетокумбо на Матче всех звезд НБА в Солт-Лейк-Сити.

Тренер «Селтикс» совершил нечто ужасное (не спрашивайте). Но не стоит надеяться, что это взорвет одного из фаворитов изнутри

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