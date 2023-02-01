Джо Маззулла – о попадании на Матч всех звезд: «Это ничего для меня не значит»

Главный тренер « » ответил на вопрос, что для него значит попадание на Матч всех звезд.

«Ничего.

Я очень рад за наш штаб. Думаю, это будет отличный опыт для нашей семьи. Кажется, это очень круто.

Наш штаб усердно работает с самого начала сезона. Я очень рад за них, и это многое говорит о нашей команде. Мы поддерживаем высокий уровень игры на протяжении долго времени, и нам нужно продолжать в том же духе», – сказал Маззулла.

Маззулла возглавит Команду Янниса Адетокумбо на всех звезд в Солт-Лейк-Сити.

Тренер «Селтикс» совершил нечто ужасное (не спрашивайте). Но не стоит надеяться, что это взорвет одного из фаворитов изнутри