Джо Маззулла – о попадании на Матч всех звезд: «Это ничего для меня не значит»
Главный тренер «Бостона» Джо Маззулла ответил на вопрос, что для него значит попадание на Матч всех звезд.
«Ничего.
Я очень рад за наш штаб. Думаю, это будет отличный опыт для нашей семьи. Кажется, это очень круто.
Наш штаб усердно работает с самого начала сезона. Я очень рад за них, и это многое говорит о нашей команде. Мы поддерживаем высокий уровень игры на протяжении долго времени, и нам нужно продолжать в том же духе», – сказал Маззулла.
Маззулла возглавит Команду Янниса Адетокумбо на Матче всех звезд НБА в Солт-Лейк-Сити.
Тренер «Селтикс» совершил нечто ужасное (не спрашивайте). Но не стоит надеяться, что это взорвет одного из фаворитов изнутри
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