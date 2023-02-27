Стивен Эй Смит – о назначении Джо Маззуллы главным тренером «Селтикс»: «Преждевременное решение»
Известный телевизионный эксперт Стивен Эй Смит выразил мнение, что «Бостон» поторопился с назначением Джо Маззуллы на постоянную должность главного тренера.
«С одной стороны, я невероятно счастлив, что Джо Маззулла стал полноценным главным тренером «Селтикс». С другой стороны, это было преждевременное решение. Работа тренера важна в плей-офф. Сможет ли он вносить корректировки на лету, готовиться к каждой игре в этих сериях до семи матчей?
Это вопрос, на который «Селтикс» ответят только после начала плей-офф. Давайте не будем сбрасывать со счетов тот факт, что ему придется противостоять Майку Буденхольцеру или Доку Риверсу», – заявил Смит.
Тренер «Селтикс» совершил нечто ужасное (не спрашивайте). Но не стоит надеяться, что это взорвет одного из фаворитов изнутри
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