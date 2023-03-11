Домантас Сабонис: «Cпасибо Фоксу, что потрясающе играл за нас весь год»

Теги Сакраменто НБА Домантас Сабонис Де'Аарон Фокс Баскетбол

Звездный форвард «Сакраменто» Домантас Сабонис прокомментировал выдающиеся показатели команды в клатче.

«Мы просто отдаем мяч Фоксу. Я еще не успеваю дойти до середины площадки, а он уже делает лэй-ап или данк. Так что спасибо ему, что он потрясающе играл за нас весь год», – поделился Сабонис.

У лидера «Кингз» Де’Аaрона Фокса лучшие показатели в клатче в лиге. Когда разница в счете лишь 5 очков в последние пять минут встречи, он набрал 165 очков, реализовав 63 из 114 бросков (55,3%), согласно данным NBA Advanced Stats. При разнице в 3 или менее очка в последние три минуты он набрал 87 очков, реализовав 33 броска с игры из 61 (54,1%).

«Сакраменто» идет на 2-м месте в Западной конференции с результатом 39-26. Команда не выходила в плей-офф с 2006 года.

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2 комментария

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Ballboy13
Наблюдать за игрой Сакраменто в этом сезоне одно удовольствие. Тренерская работа и самоотдача игроков на высшем уровне, не сдаются и играют до самого конца. Фокс в клатче просто лучший, Сабонис хорош во всех аспектах. Вишенкой на торте будет участие в плей-офф впервые за много лет.
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Evgeniy 72
А кто не набрал очков в фейковом матче всех звёзд? Именно Фокс , и спасибо за реальные достижения.
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