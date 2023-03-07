Центровой « » оформил трипл-дабл в победном матче с « » (123:108).

Сабонис набрал 19 очков (8 из 13 с игры), 11 подборов и 11 передач за 34 минуты.

Трипл-дабл стал для литовца 8-м в сезоне, а дабл-дабл – 52-м (лидирует в текущем розыгрыше ).

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