Трипл-дабл Домантаса Сабониса помог «Сакраменто» обыграть «Новый Орлеан»
Центровой «Сакраменто» Домантас Сабонис оформил трипл-дабл в победном матче с «Новым Орлеаном» (123:108).
Сабонис набрал 19 очков (8 из 13 с игры), 11 подборов и 11 передач за 34 минуты.
Трипл-дабл стал для литовца 8-м в сезоне, а дабл-дабл – 52-м (лидирует в текущем розыгрыше НБА).
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