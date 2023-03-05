Де’Аарон Фокс: «Вы не услышите ничего плохого о Уэстбруке ни от кого, кто играл с ним или против него»

Разыгрывающий «Сакраменто» Де’Аарон Фокс высказался об игре против Расселла Уэстбрука во вчерашнем матче с «Клипперс» (128:127).

«Мне нравится играть против Расселла. Я чувствую, что он пробуждает во мне все самое лучшее. Я рад, что он сыграл хорошо, но рад, что мы одержали победу.

Вы не услышите ничего плохого о Расселле Уэстбруке ни от кого, кто играл с ним или против него», – заявил Фокс.