Участие Де’Аарона Фокса в матче с «Новым Орлеаном» под вопросом

Теги травмы Новый Орлеан Сакраменто НБА Ришон Холмс Де'Аарон Фокс Баскетбол

Участие лидера «Сакраменто» Де’Аарона Фокса в матче с «Новым Орлеаном» в понедельник находится под вопросом.

Фокс испытывает болевые ощущения в подколенном сухожилии.

Бигмен Ришон Холмс также рискует пропустить встречу из-за заболевания, которое не связано с COVID-19.

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