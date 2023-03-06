Участие Де’Аарона Фокса в матче с «Новым Орлеаном» под вопросом
Участие лидера «Сакраменто» Де’Аарона Фокса в матче с «Новым Орлеаном» в понедельник находится под вопросом.
Фокс испытывает болевые ощущения в подколенном сухожилии.
Бигмен Ришон Холмс также рискует пропустить встречу из-за заболевания, которое не связано с COVID-19.
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