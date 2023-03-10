Док Риверс – о Тайбулле: «Портленд» – отличное место для него»

Главный тренер «Филадельфии» тепло высказался о своем бывшем подопечном .

«Я с нетерпением жду встречи с ним. Само собой я хочу, чтобы у него все получалось. «Портленд» – отличное место для него. Игра рядом с , наблюдение за его действиями поможет на его позиции. С Дэймом ты гарантированно получишь открытые броски.

Наблюдал за «Бостоном» прошлой ночью – они поставили двух и трех парней к Лилларду, поэтому ты можешь смещаться, создавать пространство, ты получишь много возможностей. Тайбулл получает новые минуты, что, я думаю, важно для него», – пояснил тренер в преддверии домашней встречи с «Трэйл Блейзерс».

« » примет на своем паркете « » 11 марта в 03:00 по московскому времени.

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