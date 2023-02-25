Док Риверс: «Эмбиид – самый талантливый из всех, кого я тренировал»

Теги Док Риверс Кевин Гарнетт Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид Баскетбол

Главный тренера «Филадельфии» Док Риверс отдал должное центровому команды Джоэлу Эмбииду.

«Эмбиид – самый талантливый из всех, кого я тренировал, а я тренировал довольно хороших игроков. Гарнетт был другим.

Джоэл изменился. Я не уверен в том, что два года назад он смог бы психологически справиться с ситуацией, когда у него не идет мяч в кольцо. И я не знаю, как бы у него сложилась со всем остальным. Теперь же с этим нет проблем, он продолжает делать свое дело», – сказал Риверс.

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3 комментария

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Tydeus
Ответ kemp
Ээээх... А Крис Пол?
А Блейк тот же? Травмы – понятно, но там же природный атлетизм плюс скилл плюс понимание игры
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kemp
Ээээх... А Крис Пол?
0
0
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mqh9pzrxgf
Но добьется ли он успеха такого чтоб сравнится хотя бы с пирсом? Ведь успех это всего 1% таланта
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-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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