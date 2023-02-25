Док Риверс: «Эмбиид – самый талантливый из всех, кого я тренировал»
Главный тренера «Филадельфии» Док Риверс отдал должное центровому команды Джоэлу Эмбииду.
«Эмбиид – самый талантливый из всех, кого я тренировал, а я тренировал довольно хороших игроков. Гарнетт был другим.
Джоэл изменился. Я не уверен в том, что два года назад он смог бы психологически справиться с ситуацией, когда у него не идет мяч в кольцо. И я не знаю, как бы у него сложилась со всем остальным. Теперь же с этим нет проблем, он продолжает делать свое дело», – сказал Риверс.
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