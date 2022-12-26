Док Риверс – о своем выступлении за «Никс»: «Те времена «Go New York Go» были невероятными»

Бывший игрок НБА, ныне главный тренер «Филадельфии» Док Риверс после рождественского матча с «Никс» (119:112) в Мэдисон-сквер-гардене поделился воспоминаниями о своем выступлении за нью-йоркскую команду.

«Это была особенная арена, но «Никс» долгое время были не очень хорошей командой. Мне выпала возможность играть там, когда они были хороши.

Это было потрясающе. Те времена «Go New York Go» были невероятными. Та команда стала для меня самой близкой. Мы по-прежнему общаемся.

Я общаюсь , , , Грегом Энтони, Хьюбертом Дэвисом. Мы постоянно общаемся. Это была особенная команда», – рассказал Риверс.

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