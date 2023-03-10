Матисс Тайбулл: «В «Филадельфии» моя игра была построена на страхе»

Бывший защитник «Филадельфии» дал первые комментарии после перехода в « » в рамках трехстороннего обмена.

«Любой баскетболист, который играет из чувства страха, будет испытывать трудности. Будут возникать трения во всем, что ты пытаешься сделать. Но когда ты играешь из соображений дисциплины и восприимчивости к тому, что дает игра и что ты из нее выносишь – здесь открывается гораздо больше возможностей.

Что касается конкретно меня, то я чувствую, что в «Филадельфии» было гораздо больше игры, основанной на страхе, в отличие от того, что я делаю в «Портленде», – пояснил защитник.

В 10 матчах в новой команде Тайбулл набирает в среднем 7,5 очка, 4,2 подбора и 1,8 передачи при 41% реализации из-за дуги за 30,4 минуты игрового времени.

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